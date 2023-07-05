Игор Вуячич: я впервые в Казани, и я приятно удивлён

Защитник «Рубина» Игор Вуячич рассказал о своих первых впечатлениях от перехода в казанский клуб.

«Я рад, что попал в такой большой клуб с традициями, слышал много хорошего о клубе, поэтому с нетерпением жду начала сезона. Когда я был в сборной, мне сообщили об интересе. Переговоры длились несколько дней, и я могу сказать, что безумно счастлив, что приехал сюда.

Долго не раздумывал, потому что знал, что это за клуб, лишь расспросил позже о некоторых деталях. Например, общался с Бибрасом Натхо, который сейчас выступает за «Партизан». Он мне рассказал много хорошего и о городе, и о клубе. Я знаю, что у «Рубина» долгая история, были запоминающиеся игры в Европе, в том числе с моим бывшим клубом «Партизаном». Знаю, что здесь играли балканские футболисты. В команде есть Дарко Йевтич, он лечится после травмы, и я желаю ему скорейшего выздоровления.

Что могу сказать о Казани? Я уже понял, что здесь можно увидеть много интересного. То, что видел, пока ехал из аэропорта, затем на съёмках, мне понравилось. База клуба тоже сделана красиво, в ней есть всё, что нужно для профессионального спорта. Я раньше не был в России, это мой первый раз, и могу сказать, что я приятно удивлён», — цитирует Вуячича официальный сайт «Рубина».