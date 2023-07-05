«Чувствуется патриотизм!» Пономарёв — о Братском Кубке между ЦСКА и «Динамо»
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Бывший защитник сборной России Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от предстоящих матчей Братского кубка, в котором сыграют московские ЦСКА и «Динамо».
«Братский Кубок — отличное мероприятие. Сразу чувствуется патриотизм и любовь к футболу! Если честно, я совсем не ожидал, что поднимется такой ажиотаж. Мне сегодня уже позвонили из ЦСКА и пригласили в ложу. Очень здорово! Обязательно позвоню Леннорычу (Гинеру. — Прим. «Чемпионата»), поблагодарю и похвалю его за это всё. Такие мероприятия просто необходимы! Всем будет приятно вновь посмотреть на футболистов ЦСКА прошлых лет в деле. Очень хочется снова увидеть Думбию и остальных наших замечательных ребят», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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