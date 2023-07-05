Андрей Канчельскис: я — новый директор «Тобола»? Не хочу бежать впереди паровоза
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что он стал новым директором футбольного клуба «Тобол».
«Я — новый директор «Тобола»? Пускай пишут всё, что хотят. Пока что нет никакой конкретики. Когда появится конкретика, тогда и будем разговаривать. Помимо «Тобола», я веду переговоры с ещё с несколькими клубами — это команды не из Казахстана и России. Не хочу бежать впереди паровоза, давайте подождём», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что Канчельскис стал директором казахского клуба «Тобол». По его информации, решение о назначении бывшего футболиста сборной России было принято сегодня, 5 июля.
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