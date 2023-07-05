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Израиль U21 — Англия U21: номинальные гости забили ещё один мяч

Продолжается матч полуфинала чемпионата Европы среди молодёжных команд, в котором встречаются сборные Израиля и Англии. Команды играют на стадионе «Батуми Арена» в Батуми (Грузия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый мяч на 42-й минуте забил Морган Гиббс-Уайт. Автором голевой передачи стал Коул Палмер. Далее на 66-й минуте смог отличиться сам Палмер. Довершил разгром Кэмерон Арчер. 3:0 в пользу Англии.

Напомним, в четвертьфиналах Израиль оказался сильнее хозяев турнира Грузии (0:0, 4:3 по пенальти), а Англия переиграла Португалию со счётом 1:0.

Также сегодня в другом полуфинале сыграют между собой сборные Испании и Украины. Матч пройдёт на стадионе «Генча — Стяуа» в Бухаресте, Румыния. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.