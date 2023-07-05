«Тоттенхэм» предложил Кейну новый контракт с солидным увеличением зарплаты

Лондонский «Тоттенхэм» предложил нападающему команды Гарри Кейну новый контракт со значительным увеличением заработной платы, сообщает издание The Guardian.

По данным источника, 29-летний англичанин, зарабатывающий сейчас € 235 тысяч в неделю, не будет подписывать нового соглашение, пока открыто летнее трансферное окно. Отмечается, что руководство «шпор» по-прежнему не желает отпускать Кейна этим летом и надеется, что сам форвард передумает уходить из клуба этим летом.

В сезоне-2022/2023 Кейн провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи. Гарри — воспитанник системы «Тоттенхэма», за первую команду английский нападающий играет с 2011 года.