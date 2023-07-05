Анхель Ди Мария вернулся в «Бенфику» на правах свободного агента

Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария стал игроком лиссабонской «Бенфики», сообщает пресс-служба клуба.
Последним клубом в карьере 35-летнего аргентинца был туринский «Ювентус», который он покинул этим летом. Ранее аргентинец выступал за «Реал» Мадрид, «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Бенфику» и «Росарио Сентраль».
В составе «Бенфики» он становился чемпионом Португалии и обладателем Кубка лиги. С «Реалом» Ди Мария побеждал в чемпионате Испании, выигрывал Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Испании. Во время игры за «ПСЖ» аргентинский полузащитник пять раз становился чемпионом Франции.
В 2022 году Ди Мария помог сборной Аргентины выиграть чемпионат мира. В минувшем сезоне 35-летний полузащитник провёл 26 матчей в Серии А, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
- 5 июля 2023
-
22:34
-
22:32
-
22:26
-
22:20
-
22:18
-
22:07
-
22:01
-
22:01
-
21:44
-
21:36
-
21:33
-
21:24
-
21:23
-
21:01
-
21:00
-
20:57
-
20:53
-
20:50
-
20:47
-
20:42
-
20:32
-
20:26
-
20:23
-
20:16
-
20:03
-
20:00
-
19:59
-
19:46
-
19:43
-
19:36
-
19:35
-
19:24
-
19:21
-
19:12
-
19:03