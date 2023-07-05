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«Уфа» объявила о подписании пяти новых игроков

«Уфа» объявила о подписании пяти новых игроков
Александр Егоров и Дмитрий Мирошниченко
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«Уфа» объявила о подписании пяти новых игроков: Романа Пасевича, Константина Троянова, Дмитрия Мирошниченко, Олега Ознобихина и Александра Теняева.

Роман Пасевич – воспитанник футбольной академии «ПМЦ» из города Поставы. Выступал за белорусские клубы: «Осиповичи», «Спутник Речица», «Лида», «Сморгонь» и «Неман».

Константин Троянов – воспитанник питерского «Зенита». За свою карьеру Константин играл за «Зенит-2», «Шинник», «Чайку», «Торпедо», «Ленинградец» и «Звезду».

Дмитрий Мирошниченко провёл более 200 матчей в Премьер-лиге Казахстана, играя за «Актобе» и «Тобол». Дважды чемпион Казахстана, трижды выигрывал Суперкубок Казахстана. Провёл 11 матчей за национальную команду Казахстана.

Олег Ознобихин провёл за молодёжный состав «Краснодара» 52 матча в М-Лиге, забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

Александр Теняев играл за «КАМАЗ», «Волгу», «Мордовию», «Саранск» и «Текстильщик». Провёл 22 матча и забил два мяча в армянской Премьер-лиге за «Ван Чаренцаван».

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