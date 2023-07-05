Щербаченко: «Црвена Звезда» смотрелась цельно и выглядела лучше «Зенита»

Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко высказался об игре «Зенита» с белградской «Црвеной Звездой» на Кубке PARI Премьер, которая завершилась поражением санкт-петербургского клуба со счётом 1:2.

«Насколько я знаю, «Црвена Звезда» тренировалась побольше, а «Зенит» собрался только за неделю до этого турнира. Не стоит сейчас оценивать питерцев так, как будто чемпионат России не заканчивался, а продолжается, требовать от них той же игры, той же формы, того же рисунка и того же результата, что в официальных матчах. Видно, что «Зенит» ещё далёк от оптимальной формы.

Но, честно говоря, мне всё равно бросились в глаза два разительно отличающихся момента. Первый: когда «Зенит» пропускал первый гол, Клаудиньо, возвращаясь в штрафную, вдруг остановился, не доиграл эпизод и не вступил в борьбу, когда у «Црвены Звезды» состоялась голевая передача с левого фланга. Это было полнейшее нарушение игровой дисциплины. И на 60-й минуте возник хороший момент у «Зенита», когда Мантуан простреливал с правого фланга на Ду Кейроса, однако Стаменич успел вовремя вернуться назад и предотвратил подобную ситуацию.

К чему я клоню? К тому, что у «Зенита» сегодня есть большие проблемы в дисциплине при действиях в обороне. Они всегда в какой-то мере были из-за того, что бразильцы где-то недоигрывали, фестивалили и так далее. Но сейчас они стали явными. Если не акцентировать на этом внимание на подготовительном этапе, то потом у команды возникнут сложности по ходу сезона.

Мы говорили, что хочется посмотреть на «Зенит» на международной арене, потому как во внутреннем чемпионате он действует вальяжно и расслабленно. И вот вскрылись проблемы в игре питерцев. Не скажу, что «Црвена Звезда» играла в полную силу, но всё равно она смотрелась цельно и выглядела лучше «Зенита».

Было три просмотра VAR по вопросам пенальти в ворота питерцев, и один поставили. Это говорит о том, что постоянно в штрафной площади «Зенита» ситуация была на тоненького. В какой-то момент это тоненькое порвалось.

Далеко идущих выводов делать не надо. При этом зенитовцам нужно прибавлять в том числе в качестве командной игры. Что касается новых имён в составе «Зенита», то понравился Васильев, отдавший голевую передачу и вообще выглядевший весьма прилично. Я думаю, у него хорошие перспективы. Ду Кейрос, забивший гол, фрагментами показывал неплохую игру, но пока не цельную», – приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».