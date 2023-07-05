Игрок «Краснодара» Волков: Сторожуку стоило дать время, он не нашёл контакта с легионерами

Защитник «Краснодара» Сергей Волков считает, что бывшему главному тренеру «быков» Александру Сторожуку стоило дать больше времени в клубе.

«Сторожук доказал, что заслужил этот вызов. И показал, что русский тренер способен играть против топовых иностранцев, причём русской командой. Четвёртое место — зона еврокубков. Что помешало развить успех? У него такой футбол: каждый умирает за каждого, отрабатывает, мощный прессинг. А с легионерами контакта не нашёл. Считаю, стоило дать время: Сторожук такой же неопытный, как футболисты. Заслуживал отработать весь сезон. Но, значит, так лучше для тренера и клуба. С Ивичем вот дошли до финала Кубка», — приводит слова Волкова Sport24.

Александр Сторожук возглавлял «Краснодар с мая по декабрь 2022 года. В январе главным тренером команды стал Владимир Ивич. «Краснодар» в минувшем сезоне уступил ЦСКА в Суперфинале Кубка России, а в РПЛ финишировал на шестом месте.