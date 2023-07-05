«Бавария» заплатит за Ким Мин Джэ € 50 млн. Завтра игрок пройдёт медобследование

Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ близок к переходу в «Баварию», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По данным источника, завтра, 6 июля, футболист пройдёт медобследование для мюнхенского клуба в Южной Корее. «Бавария» активирует опцию выкупа контракта защитника у «Наполи» и заплатит за него € 50 млн. Ким Мин Джэ подпишет соглашение с мюнхенцами, рассчитанное до 2028 года. Зарплата футболиста в «Баварии» составит € 12 млн в год.

Южнокорейский защитник стал одним из главных лиц прошедшего сезона в «Наполи», в котором итальянский клуб выиграл итальянскую Серию А и дошёл до 1/4 финала Лиги чемпионов. «Бавария» выиграла в минувшем сезоне чемпионат Германии. Ким Мин Джэ провёл 35 матчей в Серии А, забил два гола и сделал две результативных передачи.