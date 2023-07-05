Испания U21 — Украина U21: команды обменялись голами в первые 20 минут

В эти минуты проходит полуфинальный матч чемпионата Европы 2023 года среди молодёжных команд (до 21 года), в котором встречаются сборные Испании и Украины. Команды играют на стадионе «Генча – Стяуа» в Бухаресте (Румыния). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 13-й минуте команда Украины вышла вперёд. Артём Бондаренко отличился с передачи Михаила Мудрика. Спустя четыре минуты Абель Руис восстановил равновесие на табло.

Напомним, на групповом этапе команды играли в одном квартете. Испания (7) заняла первое место в группе B, Украина (7) — второе, испанцы опередили соперника по дополнительным показателям, забив на один гол больше. Ниже расположились Хорватия и Румыния. Очная встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

В четвертьфинале сборная Испании в дополнительное время обыграла команду Швейцарии со счётом 2:1, а Украина одержала волевую победу в матче с Францией — 3:1.