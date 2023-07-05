Защитник «Краснодара» Волков вспомнил, как сменил амплуа

Футболист «Краснодара» Сергей Волков рассказал, при каких обстоятельствах и как он стал крайним защитником.

«Как Сторожук переводил в защиту? У меня тогда выдался ужасный сезон в молодёжке. Забил всего два гола с позиции крайнего форварда, ни одной голевой передачи. Я сел на лавку, карьера пошла на спад. Тут пришёл Сторожук, и, когда на сборах в Турции поставил меня крайним защитником, я подумал: на этом закончу с футболом. На первой тренировке у Сторожука ничего не понимал.

На следующий день он вызвал меня к себе: «Ты понимаешь, что, если останешься крайним защитником, будешь лучшим в этом амплуа в стране?» Говорю: «Давайте попробуем». Я звонил девушке, родителям, бабушке с дедушкой, объявил: «Я — крайний защитник». Все плакали: «Как так? Ты же нападающий!» Я не знал, что ответить, и допускал: так и карьера завершится. Но уже через неделю начал понимать новую позицию — в каждой двусторонке, товарищеском матче отдавать, забивать.

Много работал с помощником Сторожука — Александром Ореховым, чемпионом России в составе «Рубина». Многое он объяснил про перестроения, движения. Я не знал, что буду в восторге от места крайнего защитника. И только заиграл — из-за ковида чемпионат прервался. Паузу потратил на то, чтобы выработать уверенность в новой позиции, развить нужные качества до конца», — приводит слова Волкова Sport24.