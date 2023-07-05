Испания U21 – Украина U21: Ойан Сансет вывел испанцев вперёд

В эти минуты проходит полуфинальный матч чемпионата Европы 2023 года среди молодёжных команд (до 21 года), в котором встречаются сборные Испании и Украины. Команды играют стадионе «Генча – Стяуа» в Бухаресте (Румыния). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 24-й минуте Ойан Сансет вывел Испанию вперёд, полузащитнику удался точный удар из района полукруга штрафной.

Ранее на 13-й минуте команда Украины вышла вперёд усилиями Артёма Бондаренко, которому ассистировал Михаил Мудрик. На 17-й минуте испанцы восстановили равновесие – отличился Абель Руис, переигравший вратаря в ближнем бою.