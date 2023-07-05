Испания U21 – Украина U21: Ойан Сансет вывел испанцев вперёд
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В эти минуты проходит полуфинальный матч чемпионата Европы 2023 года среди молодёжных команд (до 21 года), в котором встречаются сборные Испании и Украины. Команды играют стадионе «Генча – Стяуа» в Бухаресте (Румыния). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
U21 ЧЕ-2023. 1/2 финала
05 июля 2023, среда. 22:00 МСК
Испания U21
1-й тайм
2 : 1
Украина U21
0:1 Бондаренко – 13' 1:1 Руис – 17' 2:1 Сансет – 24'
На 24-й минуте Ойан Сансет вывел Испанию вперёд, полузащитнику удался точный удар из района полукруга штрафной.
Ранее на 13-й минуте команда Украины вышла вперёд усилиями Артёма Бондаренко, которому ассистировал Михаил Мудрик. На 17-й минуте испанцы восстановили равновесие – отличился Абель Руис, переигравший вратаря в ближнем бою.
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