Рио Фердинанд — о Маунте в «Манчестер Юнайтед»: «Челси» ещё пожалеет об этом

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал переход полузащитника Мэйсона Манта в манкунианский клуб.

«Я доволен этим трансфером. Мэйсон — молодой, талантливый и голодный до побед игрок. У него есть опыт больших матчей, он умеет играть под давлением. Он даст нам голы, креативность, трудовую этику и готовность всякий раз бежать в чужую штрафную. Он дополнит наш состав, принесёт нечто новое в ту полузащиту, что у нас уже была. Считаю, что со временем «Челси» пожалеет о том, что продал его в «Манчестер Юнайтед», — написал Фердинанд в своём „твиттере“.

Напомним, Маунт стал игроком «Манчестер Юнайтед» сегодня, 5 июля. Мэйсон — воспитанник академии Челси, за «синих» полузащитник играл с 2017 года.