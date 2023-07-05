Рио Фердинанд — о Маунте в «Манчестер Юнайтед»: «Челси» ещё пожалеет об этом
Поделиться
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал переход полузащитника Мэйсона Манта в манкунианский клуб.
«Я доволен этим трансфером. Мэйсон — молодой, талантливый и голодный до побед игрок. У него есть опыт больших матчей, он умеет играть под давлением. Он даст нам голы, креативность, трудовую этику и готовность всякий раз бежать в чужую штрафную. Он дополнит наш состав, принесёт нечто новое в ту полузащиту, что у нас уже была. Считаю, что со временем «Челси» пожалеет о том, что продал его в «Манчестер Юнайтед», — написал Фердинанд в своём „твиттере“.
Напомним, Маунт стал игроком «Манчестер Юнайтед» сегодня, 5 июля. Мэйсон — воспитанник академии Челси, за «синих» полузащитник играл с 2017 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 июля 2023
-
22:34
-
22:32
-
22:26
-
22:20
-
22:18
-
22:07
-
22:01
-
22:01
-
21:44
-
21:36
-
21:33
-
21:24
-
21:23
-
21:01
-
21:00
-
20:57
-
20:53
-
20:50
-
20:47
-
20:42
-
20:32
-
20:26
-
20:23
-
20:16
-
20:03
-
20:00
-
19:59
-
19:46
-
19:43
-
19:36
-
19:35
-
19:24
-
19:21
-
19:12
-
19:03
Партнерский контент