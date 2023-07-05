Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Интере» рассказали, что Онана начнёт подготовку к сезону с командой

В «Интере» рассказали, что Онана начнёт подготовку к сезону с командой
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Интера» Андре Онана останется в клубе и начнёт подготовку к сезону вместе с остальными партнёрами 13 июля.

«Если появятся предложения, мы их оценим, но на сегодня их либо нет, либо они не отражают наших ожиданий по возможному трансферу. Для Онана это всё, предсезонные сборы начнутся 13 июля, и он приедет на них», – передаёт слова директора «Интера» Пьеро Осилио Fottball Italia.

Напомним, ранее сообщалось, что «Интер» отклонил стартовое предложение «Манчестер Юнайтед» по Андре Онана. Тогда «красные дьяволы» предлагали € 40 млн. По данным ESPN, манкунианцы поставили в известность «нерадзурри», что готовы сделать предложение в размере почти € 46 млн без учёта бонусов.

За «Интер» Онана играет с лета 2022 года. К «нерадзурри» камерунец присоединился на правах свободного агента, ранее он выступал за амстердамский «Аякс».

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Интеру» почти € 46 млн за Онана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023