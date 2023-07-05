В «Интере» рассказали, что Онана начнёт подготовку к сезону с командой

Голкипер «Интера» Андре Онана останется в клубе и начнёт подготовку к сезону вместе с остальными партнёрами 13 июля.

«Если появятся предложения, мы их оценим, но на сегодня их либо нет, либо они не отражают наших ожиданий по возможному трансферу. Для Онана это всё, предсезонные сборы начнутся 13 июля, и он приедет на них», – передаёт слова директора «Интера» Пьеро Осилио Fottball Italia.

Напомним, ранее сообщалось, что «Интер» отклонил стартовое предложение «Манчестер Юнайтед» по Андре Онана. Тогда «красные дьяволы» предлагали € 40 млн. По данным ESPN, манкунианцы поставили в известность «нерадзурри», что готовы сделать предложение в размере почти € 46 млн без учёта бонусов.

За «Интер» Онана играет с лета 2022 года. К «нерадзурри» камерунец присоединился на правах свободного агента, ранее он выступал за амстердамский «Аякс».