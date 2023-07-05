Испания U21 — Украина U21: Аймар Орос сделал счёт разгромным

В эти минуты проходит полуфинальный матч чемпионата Европы 2023 года среди молодёжных команд (до 21 года), в котором встречаются сборные Испании и Украины. Команды играют на стадионе «Генча – Стяуа» в Бухаресте (Румыния). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 4:1 в пользу испанцев.

На 68-й минуте Аймар Орос сделал счёт разгромным. Вышедшему на замену игроку удался обводящий удар из-за штрафной.

Ранее на 13-й минуте команда Украины открыла счёт усилиями Артёма Бондаренко, которому ассистировал Михаил Мудрик. На 17-й минуте испанцы восстановили равновесие – отличился Абель Руис, переигравший вратаря в ближнем бою. На 24-й минуте Ойан Сансет вывел Испанию вперёд, полузащитнику удался точный удар из района полукруга штрафной. В начале второго тайма неразбериха в штрафной Украины завершилась точным ударом Антонио Бланко.

Победитель матча сыграет в финале турнира с командой Англии. Решающий матч состоится 8 июля в Батуми (Грузия).