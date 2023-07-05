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Испания U21 — Украина U21: Серхио Гомес забил пятый гол испанцев

Испания U21 — Украина U21: Серхио Гомес забил пятый гол испанцев
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В эти минуты проходит полуфинальный матч чемпионата Европы 2023 года среди молодёжных команд (до 21 года), в котором встречаются сборные Испании и Украины. Команды играют на стадионе «Генча – Стяуа» в Бухаресте (Румыния). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

U21 ЧЕ-2023. 1/2 финала
05 июля 2023, среда. 22:00 МСК
Испания U21
Окончен
5 : 1
Украина U21
0:1 Бондаренко – 13'   1:1 Руис – 17'   2:1 Сансет – 24'   3:1 Бланко – 54'   4:1 Орос – 68'   5:1 Гомес – 78'

На 77-й минуте Серхио Гомес забил пятый гол испанской команды. Счёт стал 5:1 в пользу Испании.

Ранее на 13-й минуте команда Украины открыла счёт усилиями Артёма Бондаренко, которому ассистировал Михаил Мудрик. На 17-й минуте испанцы восстановили равновесие – отличился Абель Руис, переигравший вратаря в ближнем бою. На 24-й минуте Ойан Сансет вывел Испанию вперёд, полузащитнику удался точный удар из района полукруга. В начале второго тайма неразбериха в штрафной Украины завершилась точным ударом Антонио Бланко. На 68-й минуте Аймар Орос сделал счёт разгромным. Вышедшему не замену игроку удался обводящий удар из-за штрафной.

Победитель матча сыграет в финале турнира с командой Англии. Решающий матч состоится 8 июля в Батуми (Грузия).

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