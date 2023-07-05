Футболист «Краснодара» Волков: могу то, чего не могут другие крайние защитники в РПЛ

Игрок «Краснодара» Сергей Волков ответил на вопрос, не хочется ли ему поменять амплуа и вернуться в атакующую линию, где он выступал в молодёжке «быков».

«Не сразу, но я разглядел: с места защитника могу делать то, что не могут другие. Назовите мне хоть одного крайнего защитника в РПЛ, способного обыграть двух-трёх защитников и отдать [пас]. Кто может пробросить на 30 метров и убежать? В атаке мне нравится только игра Тикнизяна.

Хлусевич? Если бы играл справа – возможно. По себе знаю: когда меня ставят налево, не понимаю, куда двигаться – кроме как в центр заходить. Будто левое полушарие хуже работает. Даниил – неплохой защитник, физически сильный. Но я против него играл и ничего для себя сложного не увидел», — цитирует Волкова Sport24.