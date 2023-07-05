Сёмин: уже пора составить конкуренцию «Зениту», все возможности у команд есть

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал команды, которым по силам составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за победу в Российской Премьер-Лиге.
«Уже пора составить конкуренцию «Зениту», чтобы они безоговорочно не были фаворитами. Есть достаточно много команд. И ЦСКА, и «Спартак», и «Краснодар», и «Динамо», и «Локомотив». Я думаю, что все возможности есть для того, чтобы составить настоящую конкуренцию.
Считаю ли, что не будет легко «Зениту» в следующем сезоне? Я не знаю, будет или нет. Но все они обязаны составить конкуренцию, потому что все возможности есть, и уровень игроков, всё у этих команд есть», — приводит слова Сёмина «ВсёПроСпорт.ру».
Напомним, «Зенит» в прошлом сезоне занял первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 70 очков. Сине-бело-голубые стали чемпионами пятый раз подряд.
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