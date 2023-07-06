Спортдир «Интера» Аузилио: Лукаку знает, что мы хотим его вернуть. Пытаемся найти решение

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио сообщил, что «нерадзурри» пытаются договориться с «Челси» на предмет возвращения в итальянский клуб нападающего Ромелу Лукаку.

«Лукаку знает, что мы хотим его вернуть. Мы пытаемся найти решение. Он в «Челси», мы на связи с ними. Нам сказали, что в аренду его не отпустят. Изучаем условия трансфера на постоянной основе, посмотрим, что случится позже», — приводит слова Аузилио инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, ранее сообщалось, что «Интер» активно работает над сделкой по переходу нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. В минувшем сезоне бельгиец выступал за «нерадзурри» на правах аренды. Он провёл 25 матчах, забил 10 голов и отдал шесть голевых передач в рамках Серии А.