«Манчестер Юнайтед» подпишет вратаря сборной Японии

20-летний голкипер сборной Японии и клуба «Урава Ред Даймондс» Дзион Судзуки перейдёт в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» готовы заплатить за голкипера € 5,85 млн, сообщает издание Sponichi.
По информации издания, эта сделка станет самой дорогой в истории японского чемпионата.
Напомним, контракт основного вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа закончился 30 июня. «Красные дьяволы» рассчитывали подписать голкипера «Интера» Андре Онана, но переговоры с «нерадзурри» по трансферу африканского футболиста затягиваются. За «Интер» Онана играет с лета 2022 года. К «нерадзурри» камерунец присоединился на правах свободного агента, ранее он выступал за амстердамский «Аякс».
Отметим, что Дзион Судзуки родился в США в интернациональной семье. Мать голкипера ганского происхождения, отец – японец. За «Урава Ред Даймондс» Судзуки выступает с 2021 года.
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