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Защитник «Краснодара» Волков — о кумирах: Роналду лучше Месси для меня

Защитник «Краснодара» Волков — о кумирах: Роналду лучше Месси для меня
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Игрок «Краснодара» Сергей Волков ответил на вопрос, какой ролевой модели он придерживался в детстве, когда играл ближе к атаке.

«Криш. По сей день для меня пример. И для меня Роналду лучше, чем Месси. Хотя не думаю, что Лео всё дано свыше: он тоже много работал над собой. А мог бы п*****ть, как многие на нашем веку», — цитирует Волкова Sport24.

Волков в сезоне-2022/2023 провёл 27 матчей за «Краснодар» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. «Быки» завершили кампанию на шестом месте турнирной таблицы, набрав 48 очков, и дошли до Суперфинала Кубка России, где уступили ЦСКА (1:1, 5:6 — по пенальти).

За «Краснодар» Сергей Волков выступает с 2018 года.

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