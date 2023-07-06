Луис Энрике рассказал, какой стиль игры будет прививать «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, в каком стиле будет играть команда под его руководством.

«Моё представление о футболе — это атакующий футбол, развлечение для болельщиков и прежде всего футбол, который даёт хорошие результаты. Это моя задача. Мне помогает клуб. Я думаю, болельщикам понравится то, что произойдёт», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Энрике находился без работы с января 2023 года, он покинул сборную Испании после вылета с чемпионата мира на стадии 1/8 финала от Марокко. Испанский специалист завоевал девять трофеев за время работы с «Барселоной». Его контрактное соглашение с «ПСЖ» рассчитано до 2025 года.

Предыдущим главным тренером парижан был Кристоф Галтье. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала чемпионом Франции.

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