«Челси» заинтерсовался приобретением Дибалы

«Челси» связался с агентом 29-летнего нападающего Пауло Дибалы и может активировать пункт о выкупе в размере € 12 млн в его контракте с «Ромой», сообщает Football Italia со ссылкой на португальского эксперта по трансферам Педро Алмейду.

Аргентинец перешёл в римский клуб прошлым летом в качестве свободного агента из «Ювентуса». Он подписал контракт до июня 2025 года, который включает специальный пункт о возможности выкупа за указанную сумму. При этом для клубов из Италии она составляет € 20 млн. «Рома» может убрать данный пункт из соглашения футболиста, повысив ему зарплату до € 6 млн за сезон.

Дибала провел в минувшем сезоне 38 матчей за «Рому», забив 18 голов и отдав восемь результативных передач.