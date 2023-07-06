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Новый рекорд посещаемости МЛС составил 82 110 зрителей

Новый рекорд посещаемости МЛС составил 82 110 зрителей
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Новый рекорд посещаемости МЛС был установлен на матче «Лос-Анджелес Гэлакси» — ФК «Лос-Анджелес», который прошёл в ночь на 5 июля мск на стадионе «Роуз Боул» в Пасадине, сообщает ESPN. Все билеты были проданы и посещаемость игры составила 82 110 зрителей. В матче победил «Лос-Анджелес Гэлакси» со счётом 2:1. Команды впервые встретились на «Роуз Боуле».

Эта игра стала для команд 20-й в их истории. После поражения действующий чемпион МЛС «Лос-Анджелес» опустился на третье место в Западной конференции. «Гэлакси» занимает предпоследнее 13-е место на Западе.

Предыдущий рекорд МЛС в 74 479 человек был установлен на стадионе «Бэнк оф Америка» в матче «Шарлотт» — «Лос-Анджелес Гэлакси» 5 марта 2022 года.

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