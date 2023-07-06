В доме президента «ПСЖ» прошли обыски

Дом президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи обыскали в связи с подозрениями в коррупции, сообщает RMC Sport.
Сотрудники полиции Центрального управления по борьбе с организованной преступностью ждали Аль-Хелаифи возле самолёта накануне его пресс-конференции о назначении нового главного тренера.
По данным источника, Аль-Хелаифи предоставил доступ к своему дому и сотрудничал с властями.
Напомним, 5 июля, состоялась пресс-конференция, на которой президент «ПСЖ» сообщил об отставке Кристофа Галтье и представил нового главного тренера, Луиса Энрике. Также в ходе пресс-конференции было официально объявлено об открытии нового тренировочного центра «ПСЖ» в Пуасси.
В прошлом сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции.
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