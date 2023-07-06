Шунин рассказал, что изменил Личка в «Динамо»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин высказался о новом главном тренере клуба Марцеле Личке.

«Пока мы закладываем фундамент, делаем базовые упражнения. У нас много тяжёлой беговой работы – в основном с мячом, так как до начала чемпионата мало времени. Параллельно вратари делают свою работу, но нас часто подключают на разные пассинги – Личка хочет, чтобы мы больше отдавали передачи, начинали атаки. Каждая тренировка начинается с общей разминки – это беговые упражнения, пассинг, и только после этого мы делаем свою работу. Потом возвращаемся и ещё играем с командой в квадраты. Сейчас больше внимания уделяется тому, чтобы вратари не только ловили мячи, но и хорошо играли обеими ногами.

Бывает, тренеры ставят задачу играть как можно быстрее, в одно касание. Сейчас главное требование – больше находиться с мячом, открываться, делать два-три касания, обводить, чтобы доминировать на поле. На днях была теория, Личка говорил о том, что не надо закрываться и бояться играть в футбол, который он требует. Он допускает, что игроки могут ошибаться. Главное, чтобы мы получали удовольствие от футбола, от работы с мячом. Для этого сейчас нужно хорошо подготовиться физически, проделать большой объём работы, чтобы заложить фундамент», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

По итогам прошлого сезона чемпионата России «Динамо» финишировало на девятом месте в турнирной таблице.