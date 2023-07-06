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Президент «ПСЖ» упомянул Месси во время представления нового главного тренера клуба

Президент «ПСЖ» упомянул Месси во время представления нового главного тренера клуба
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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи поблагодарил аргентинского нападающего Лионеля Месси во время пресс-конференции, на которой был представлен Луис Энрике главным тренером.

«Я хочу поблагодарить Лионеля Месси, величайшего игрока в мире. Он провел для нас два замечательных года. Мы не забываем и Серхио Рамоса», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Напомним, Месси покинул «ПСЖ» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение с «Интер Майами».

В прошлом сезоне Месси принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 21 гол и 20 результативных передач. В прошлом сезоне аргентинец в составе «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции.

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