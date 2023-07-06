Шунин — о спаде Сафонова: если ты дошёл до РПЛ, то ты уже совершил миллион ошибок

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался о спаде в игре голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Чего ему помогать? Он капитан «Краснодара», игрок сборной. Матвей хорошо понимает, что нужно делать, эмоционально спокоен. Бывает такое, когда совершаешь ошибки, но главное — с ними справляться. Если ты дошёл до РПЛ, то ты уже совершил миллион ошибок – ни один вратарь без них не обойдётся. Здесь человеку точно не нужен совет близкого друга. Уверен, он сам разберётся», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

По итогам прошлого сезона чемпионата России «Динамо» финишировало на девятом месте. Шунин принял участие в 24 играх РПЛ и двух встречах Кубка России.