Полузащитник ЦСКА Карраскаль может продолжить карьеру в Серии А
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«Торино» заинтересован в аренде полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля и готов включить в сделку сумму выкупа в размере € 8 млн. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
В минувшем сезоне Карраскаль принял участие в 34 матчах ЦСКА, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами. Вместе с красно-синими колумбиец стал обладателем Кубка России — 2022/2023. Большинство матчей Карраскаль начинал со скамейки запасных, так как уровень его работоспособности не устраивал тренерский штаб московской команды. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.
15 июля ЦСКА встретится с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Отметим, что «Зенит» выигрывал трофей три последних сезона.
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