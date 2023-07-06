«Фенербахче» зол на Гюлера за переход в «Реал». Клуб был за вариант с «Барселоной»

«Фенербахче» не понравилось то, что полузащитник Арда Гюлер выбрал в качестве варианта карьеры мадридский «Реал», а не «Барселону», которая готова была оставить футболиста в турецкой команде ещё на сезон. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что «сливочные» заплатят за 18-летнего футболиста € 20 млн, ещё 10 млн положены будут «Фенербахче» в виде бонусов. Кроме того, турецкий клуб получит 20% от суммы следующего трансфера полузащитника.
Арда Гюлер — воспитанник «Генчлербирлиги». В академии этого турецкого клуба он находился с 2014 по 2019 год, а затем оказался в «Фенербахче», за основную команду которого забил девять голов и отдал 12 результативных передач в 51 матче. Также на его счету участие в четырёх играх за сборную Турции. Контракт полузащитника с «Фенербахче» действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 15 млн.
На стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» продолжается реконструкция. Видеоролик:
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