Стало известно, за что «Челси» сможет получить бонусы от «МЮ» за переход Мэйсона Маунта

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт вчера, 5 июля, официально завершил свой переход в «Манчестер Юнайтед». По условиям сделки лондонскому клубу полагается € 5,8 млн бонусов. Синие их получат за определённые количество матчей и выигранные титулы 24-летним футболистом. Об этом сообщает журналист Энди Миттен в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что за переход 24-летнего футболиста сборной Англии манкунианцы заплатят более € 50 млн. Маунт — воспитанник «Челси», он находился в структуре команды с 2005 года. Всего за основной состав «синих» Маунт забил 33 гола и отдал 37 результативных передач в 197 матчах. Соглашение между сторонами истекало летом 2024 года. Всего с «Челси» Маунт выиграл три трофея — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Для «Манчестер Юнайтед» это первый трансфер в летнее трансферное окно.