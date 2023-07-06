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«Реал» предложил Модричу неигровую должность. Клуб не хочет, чтобы Лука уходил

«Реал» предложил Модричу неигровую должность. Клуб не хочет, чтобы Лука уходил
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Мадридский «Реал», за который выступает хорватский полузащитник Лука Модрич, не желает, чтобы футболист покидал команду по завершению карьеры и уже предложил 37-летнему игроку должность в структуре клуба. Об этом сообщает Sportske.

Ранее сообщалось, что 37-летний хорват отклонил предложение с большим уважением, так как он хочет играть и сражаться за клуб всей его жизни. Новый контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до конца следующего сезона.

Модрич играет за «сливочных» с 2012 года. В минувшем сезоне на счету Луки шесть голов и шесть результативных передач в 52 матчах во всех турнирах.

«Реал» не смог обыграть «Атлетик» в последнем туре. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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