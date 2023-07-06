Энрике не будет подписывать игроков «Барселоны» в «ПСЖ», желая улучшить отношения клубов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике, ранее работавший в «Барселоне», не собирается подписывать в новую команду игроков испанского клуба. Об этом сообщает Sport.es. По сведениям источника, специалист хочет наладить отношения между двумя командами, которые накалены после трансфера Неймара и сорвавшегося перехода Марко Верратти.
Энрике находился без работы с января 2023 года, он покинул сборную Испании после вылета с чемпионата мира на стадии 1/8 финала от Марокко. Испанский специалист завоевал девять трофеев за время работы с «Барселоной». Его контрактное соглашение с «ПСЖ» рассчитано до 2025 года.
Предыдущим главным тренером парижан был Кристоф Галтье. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала чемпионом Франции.
Болельщики в Испании посвятили «ПСЖ» оскорбительную кричалку. Видеоролик:
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