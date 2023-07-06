«Ювентус» хочет продать игрока, чтобы потратить деньги на Милинковича-Савича

Туринский «Ювентус» ведёт переговоры с «Вест Хэмом» о продаже полузащитника Дениса Закарии. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
По сведениям источника, «молотобойцы» предлагают за швейцарского полузащитника € 18 млн, когда как «Ювентус» хочет получить не менее € 25 млн. Эти средства клуб планирует вложить в выкуп полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
В сезоне-2022/2023 Закария выступал за «Челси» на правах аренды. На счету швейцарца 11 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.
Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» может расстаться ещё с одним центральным полузащитником. Им должен стать Поль Погба.
- 6 июля 2023
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