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Валерий Данченко назначен менеджером ассистентов судей Второй лиги

Валерий Данченко назначен менеджером ассистентов судей Второй лиги
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Российский арбитр Валерий Данченко назначен менеджером ассистентов судей Второй лиги. На новой должности он займётся обучением молодых арбитров и назначением ассистентов на матчи Второй лиги. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Валерий Данченко начал работу на высшем уровне в 2010 году и в сезоне-2022/2023 провел 200-й матч в Российской Премьер-Лиге. Последней игрой в карьере арбитра стал Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).

«Большое спасибо Российскому футбольному союзу за это предложение. Я провёл в судействе больше 25 лет, за это время у меня было много ярких и запоминающихся матчей, в том числе два финала Кубка, три Суперкубка России, матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов. Пришло время передать этот опыт молодым судьям. Во Второй лиге работает много перспективных ассистентов, постараюсь помочь их развитию и профессиональному росту», — сказал Данченко.

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