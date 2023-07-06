Скотт Мактоминей может покинуть «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей может покинуть клуб. Футболистом интересуются английский «Брайтон энд Хоув Альбион» и итальянская «Рома». Об этом сообщил журналист Николо Скира в «Твиттере».
В сезоне-2022/2023 английской Премьер-лиги Мактоминей провёл 24 матча и отметился одним забитым мячом. Также на счету полузащитника в сумме восемь матчей, один гол и один результативный пас в Кубке Англии и Кубке английской лиги. В Лиге Европы он появлялся на поле семь раз, забил один мяч и оформил одну голевую передачу. Мактоминей регулярно вызывается в сборную Шотландии. Ему 26 лет.
«Манчестер Юнайтед» финишировал на третьем месте в чемпионате Англии.
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