Мбаппе получит € 40 млн за лояльность, если будет в «ПСЖ» в конце июля. В клубе раздражены

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может получить крупный бонус от клуба, сообщает RMC Sport.

Отмечается, что форвард получит часть бонусов за лояльность, если не покинет команду до конца июля. В этом случае Мбаппе заработает € 40 млн.

Кроме того, как сообщает издание, в парижском клубе испытывают сильное раздражение из-за этого. Вероятнее всего, недавнее заявление президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи о том, что нападающий должен принять решение о своём будущем за две недели, связано именно с нежеланием выплачивать эту часть бонусов.

Килиан Мбаппе стал игроком парижан летом 2017 года, перейдя в «ПСЖ» из «Монако». В минувшем сезоне нападающий забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах. С «ПСЖ» Мбаппе пять раз побеждал в чемпионате Франции и три раза выигрывал Кубок страны.