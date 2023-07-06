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Мбаппе получит € 40 млн за лояльность, если будет в «ПСЖ» в конце июля. В клубе раздражены

Мбаппе получит € 40 млн за лояльность, если будет в «ПСЖ» в конце июля. В клубе раздражены
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Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может получить крупный бонус от клуба, сообщает RMC Sport.

Отмечается, что форвард получит часть бонусов за лояльность, если не покинет команду до конца июля. В этом случае Мбаппе заработает € 40 млн.

Кроме того, как сообщает издание, в парижском клубе испытывают сильное раздражение из-за этого. Вероятнее всего, недавнее заявление президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи о том, что нападающий должен принять решение о своём будущем за две недели, связано именно с нежеланием выплачивать эту часть бонусов.

Килиан Мбаппе стал игроком парижан летом 2017 года, перейдя в «ПСЖ» из «Монако». В минувшем сезоне нападающий забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах. С «ПСЖ» Мбаппе пять раз побеждал в чемпионате Франции и три раза выигрывал Кубок страны.

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