Антон Шунин высказался о знаменитом розовом свитере Марцела Лички

Голкипер «Динамо» Антон Шунин высказался о знаменитом розовом свитере главного тренера бело-голубых Марцела Лички. Ранее специалисту вручили розовый свитер с эмблемой «Динамо».

«Видел, да. Классно, что тренер воспринимает его очень позитивно и у нас в «Динамо» уже появился свой розовый свитер. Но главное, чтобы был результат. В каком свитере ходит главный тренер, не так важно», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Динамо» завершило сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков после 30 матчей. Марцел Личка в предыдущем сезоне возглавлял «Оренбург». Под его руководством команда стала седьмой в чемпионате России, заработав 46 очков. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (70 очков).