Антон Шунин высказался о знаменитом розовом свитере Марцела Лички

Голкипер «Динамо» Антон Шунин высказался о знаменитом розовом свитере главного тренера бело-голубых Марцела Лички. Ранее специалисту вручили розовый свитер с эмблемой «Динамо».
«Видел, да. Классно, что тренер воспринимает его очень позитивно и у нас в «Динамо» уже появился свой розовый свитер. Но главное, чтобы был результат. В каком свитере ходит главный тренер, не так важно», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
«Динамо» завершило сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков после 30 матчей. Марцел Личка в предыдущем сезоне возглавлял «Оренбург». Под его руководством команда стала седьмой в чемпионате России, заработав 46 очков. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (70 очков).
- 6 июля 2023
-
12:13
-
12:07
-
12:06
-
12:05
-
12:00
-
11:53
-
11:42
-
11:33
-
11:28
-
11:20
-
11:18
-
11:18
-
11:16
-
10:56
-
10:50
-
10:50
-
10:25
-
10:25
-
10:18
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
09:50
-
09:42
-
09:28
-
09:22
-
09:15
-
09:08
-
08:45
-
08:35
-
08:10
-
07:25
-
06:50
-
06:25
-
05:51