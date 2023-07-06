«Мы всем показываем, что футбол в России жив». В. Федотов — о турнире с участием «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, следит ли за новостями из «Зенита» перед матчем Суперкубка России. Встреча «Зенита» и ЦСКА состоится 15 июля.
«У них в чём-то похожая ситуация, тоже есть сборники. Кто-то приехал раньше, кто-то только появился. Такая же разная степень готовности.
«Зенит» сейчас принимает участие в хорошем соревновании. Во-первых, сам турнир вызывает интерес. Важно, что он международный. Мы всем показываем, что футбол в России жив. Смотрим за интересными матчами, понимаем — начало сборов у всех, начало нового сезона, разная степень готовности. О совершенном качестве футбола пока говорить не приходится. Тем не менее есть хорошие идеи, хорошие ходы, есть страсть, что так украшает футбол. А на результаты на данном этапе, наверное, обращать внимание не стоит», — приводит слова Федотова Bobsoccer.
- 6 июля 2023
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