Пике высказался о переходе Месси в «Интер Майами» и о несостоявшейся сделке с «Барселоной»

Бывший игрок «Барселоны» Жерар Пике поделился мыслями о будущем Лионеля Месси.
«Я с самого начала думал, что он перейдёт в «Интер Майами». Ему предлагали астрономические цифры. Ещё был вариант возвращения в «Барселону», который, я думаю, он рассматривал. Но, на мой взгляд, самым естественным было изучить рынок в США. В Майами очень много латиносов, адаптация пройдёт легко, жизнь будет хороша, и это поможет расти МЛС. Ему казалось трудным вернуться в «Барсу». Я не знаю всех деталей, но, судя по тому, что пишут в прессе, это была сложная сделка, и она не состоялась. У меня нет информации о том, было ли это возможно.
Я стану президентом «Барсы»? Впереди долгий путь, чтобы стать президентом «Барсы». Я не говорю «нет», но я вижу, что до этого ещё далеко», — приводит слова Пике AS.
- 6 июля 2023
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