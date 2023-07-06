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Пике высказался о переходе Месси в «Интер Майами» и о несостоявшейся сделке с «Барселоной»

Пике высказался о переходе Месси в «Интер Майами» и о несостоявшейся сделке с «Барселоной»
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Бывший игрок «Барселоны» Жерар Пике поделился мыслями о будущем Лионеля Месси.

«Я с самого начала думал, что он перейдёт в «Интер Майами». Ему предлагали астрономические цифры. Ещё был вариант возвращения в «Барселону», который, я думаю, он рассматривал. Но, на мой взгляд, самым естественным было изучить рынок в США. В Майами очень много латиносов, адаптация пройдёт легко, жизнь будет хороша, и это поможет расти МЛС. Ему казалось трудным вернуться в «Барсу». Я не знаю всех деталей, но, судя по тому, что пишут в прессе, это была сложная сделка, и она не состоялась. У меня нет информации о том, было ли это возможно.

Я стану президентом «Барсы»? Впереди долгий путь, чтобы стать президентом «Барсы». Я не говорю «нет», но я вижу, что до этого ещё далеко», — приводит слова Пике AS.

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