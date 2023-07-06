Футболистки сборной России устроили фотосессию в Китае

Женская сборная России завершила сбор в Китае. В последний день футболистки устроили фотосессию. Об этом сообщила пресс-служба женской сборной России.

Фото: Женская сборная России

«Мы не были на китайской стене, но были в Китае», — написано в сообщении.

Фото: Женская сборная России

Женская сборная России проводила учебно-тренировочный сбор в китайском городе Циндао с 26 июня по 6 июля. На этом сборе россиянки сыграли два товарищеских матча со сборной Китая. В первой встрече национальная команда России уступила со счётом 0:1, во второй — 1:2. Единственный забитый мяч на счету защитницы Вероники Куропаткиной.

Позднее подопечные Юрия Красножана продолжат тренировки в России. 14 июля российская сборная сыграет с командой Ирана на стадионе «Центральный» в Казани.