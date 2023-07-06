Футболистки сборной России устроили фотосессию в Китае

Женская сборная России завершила сбор в Китае. В последний день футболистки устроили фотосессию. Об этом сообщила пресс-служба женской сборной России.
Фото: Женская сборная России
«Мы не были на китайской стене, но были в Китае», — написано в сообщении.
Фото: Женская сборная России
Женская сборная России проводила учебно-тренировочный сбор в китайском городе Циндао с 26 июня по 6 июля. На этом сборе россиянки сыграли два товарищеских матча со сборной Китая. В первой встрече национальная команда России уступила со счётом 0:1, во второй — 1:2. Единственный забитый мяч на счету защитницы Вероники Куропаткиной.
Позднее подопечные Юрия Красножана продолжат тренировки в России. 14 июля российская сборная сыграет с командой Ирана на стадионе «Центральный» в Казани.
- 6 июля 2023
-
12:13
-
12:07
-
12:06
-
12:05
-
12:00
-
11:53
-
11:42
-
11:33
-
11:28
-
11:20
-
11:18
-
11:18
-
11:16
-
10:56
-
10:50
-
10:50
-
10:25
-
10:25
-
10:18
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
09:50
-
09:42
-
09:28
-
09:22
-
09:15
-
09:08
-
08:45
-
08:35
-
08:10
-
07:25
-
06:50
-
06:25
-
05:51