Источник: Марио Фернандес договорился о переходе в «Зенит»

Российский защитник Марио Фернандес близок к переходу в «Зенит», сообщает журналист Алешандре Прецель в «Твиттере».
Отмечается, что футболист уже согласовал переход в санкт-петербургский клуб.
Ранее стало известно, что переговоры «Интернасьонала» с ЦСКА о возвращении Фернандеса в московский клуб не увенчались успехом. Сообщалось, что бразильский клуб хочет заработать около € 350 тыс. за досрочное расторжение аренды, которое инициировано футболистом. 32-летний Фернандес играл за команду с декабря 2022 года по апрель 2023 года. За ЦСКА Фернандес выступал с 2012 по 2022 год, у футболиста действующий контракт с командой до лета 2024 года. По ходу карьеры в московской команде защитник получил российский паспорт и сыграл за сборную России на чемпионате мира и чемпионате Европы.
- 6 июля 2023
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