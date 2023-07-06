Вильмар Барриос прибыл в расположение «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вернулся в расположение клуба после отпуска. Об этом сообщила пресс-служба «Зенита».

Видео доступно в телеграм-канале «Зенита»

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщал, что Барриос получил несколько дополнительных выходных, так как он единственный из иностранцев, кто оставался до конца чемпионата.

В воскресенье, 9 июля, сине-бело-голубые проведут свой заключительный матч Кубка PARI Премьер. Соперником будет турецкий «Фенербахче». Начало игры — в 19:30 по московскому времени. Ранее команда Сергея Семака обыграла азербайджанский «Нефтчи» со счётом 3:1 и уступила сербской «Црвене Звезде» — 1:2.

«Зенит» завершил сезон-2022/2023 на первом месте в Российской Премьер-Лиге. Команда стала чемпионом страны пятый раз подряд.