Шунин — о Братском кубке: хочу, чтобы стадион был заполнен, карта болельщика не нужна

Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от матчей BetBoom Братского кубка с ЦСКА. Встречи состоятся 8 и 9 июля.

«Для меня сейчас самое важное – подготовиться к сезону. Идут большие нагрузки, и в первую очередь нужно выполнить указания тренерского штаба. Игра с ЦСКА всегда мотивирует, это сильный соперник, тем более у них скоро матч на Суперкубок. Это интересная встреча и тяжёлая тренировка для обеих команд, причем за два дня мы сыграем два матча – дома и в гостях. У нас будет три тайма по 30 минут – скорее всего, сыграет вся команда. Конечно, хочется, чтобы наш домашний стадион был заполнен, тем более карта болельщика не нужна. Уверен, будет классная репетиция перед стартом сезона», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.