Источник: у Марио Фернандеса нет контракта с ЦСКА, договор был расторгнут летом 2022 года

Российский защитник Марио Фернандес уже не принадлежит ЦСКА, сообщается в телеграм-канале «Удар Эджуке».
Контракт с футболистом был расторгнут летом 2022 года. У Фернандеса нет действующего контракта с армейцами. Поэтому клуб, который захочет подписать россиянина, должен будет заплатить «Интернасьоналу» около $ 365 тыс. Ранее эта сумма указывалась в качестве компенсации за разрыв арендного соглашения.
Напомним, сегодня, 6 июля, появилась информация о переходе Фернандеса в «Зенит». Сообщалось, что соглашение с 32-летним футболистом будет заключено на два года. Сторона Фернандеса уже долгое время вела переговоры с генеральным менеджером «Зенита» Александром Медведевым.
За ЦСКА Фернандес выступал с 2012 по 2022 год. В ходе карьеры в московской команде защитник получил российский паспорт и сыграл за сборную России на чемпионате мира и чемпионате Европы.
- 6 июля 2023
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