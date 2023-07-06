Источник: у Марио Фернандеса нет контракта с ЦСКА, договор был расторгнут летом 2022 года

Российский защитник Марио Фернандес уже не принадлежит ЦСКА, сообщается в телеграм-канале «Удар Эджуке».

Контракт с футболистом был расторгнут летом 2022 года. У Фернандеса нет действующего контракта с армейцами. Поэтому клуб, который захочет подписать россиянина, должен будет заплатить «Интернасьоналу» около $ 365 тыс. Ранее эта сумма указывалась в качестве компенсации за разрыв арендного соглашения.

Напомним, сегодня, 6 июля, появилась информация о переходе Фернандеса в «Зенит». Сообщалось, что соглашение с 32-летним футболистом будет заключено на два года. Сторона Фернандеса уже долгое время вела переговоры с генеральным менеджером «Зенита» Александром Медведевым.

За ЦСКА Фернандес выступал с 2012 по 2022 год. В ходе карьеры в московской команде защитник получил российский паспорт и сыграл за сборную России на чемпионате мира и чемпионате Европы.