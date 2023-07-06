Владимир Быстров отреагировал на слухи о переходе Марио Фернандеса в «Зенит»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал информацию о близости российского защитника Марио Фернандеса к переходу в «Зенит».
«Марио, Марио, Марио… На мой взгляд, единственное место, куда мог и должен был вернуться бразильский футболист, — ЦСКА. У «Зенита» на этой позиции уже есть русские игроки.
Всё-таки Адамов покупался на место правого защитника, мягко говоря, не за две копеечки», — написал Быстров в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее появилась информация, согласно которой Фернандес договорился о контракте с «Зенитом». В санкт-петербургском клубе россиянин может получать € 2,5 млн в год, а само соглашение будет заключено на два года. ЦСКА, как отмечается, предлагал лишь € 1,5 млн в год.
За ЦСКА Фернандес выступал с 2012 по 2022 год. В ходе карьеры в московской команде защитник получил российский паспорт и сыграл за сборную России на чемпионате мира и чемпионате Европы.
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