Владимир Быстров отреагировал на слухи о переходе Марио Фернандеса в «Зенит»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал информацию о близости российского защитника Марио Фернандеса к переходу в «Зенит».

«Марио, Марио, Марио… На мой взгляд, единственное место, куда мог и должен был вернуться бразильский футболист, — ЦСКА. У «Зенита» на этой позиции уже есть русские игроки.

Всё-таки Адамов покупался на место правого защитника, мягко говоря, не за две копеечки», — написал Быстров в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой Фернандес договорился о контракте с «Зенитом». В санкт-петербургском клубе россиянин может получать € 2,5 млн в год, а само соглашение будет заключено на два года. ЦСКА, как отмечается, предлагал лишь € 1,5 млн в год.

За ЦСКА Фернандес выступал с 2012 по 2022 год. В ходе карьеры в московской команде защитник получил российский паспорт и сыграл за сборную России на чемпионате мира и чемпионате Европы.