Антон Шунин подробно объяснил провал «Динамо» в год столетия клуба

Голкипер «Динамо» Антон Шунин высказался о результатах клуба в сезоне-2022/2023. «Динамо» ранее отпраздновало столетие клуба, бело-голубые завершили чемпионат России на девятом месте.

«Да, сезон, мягко скажем, неудачный. Всем очень хотелось выступить как можно успешнее. За последние несколько лет клуб сильно прибавил во всём, что находится вокруг футбола: отличный стадион, привлечение болельщиков, много селебрити приходит, шоу, концерты… Это всё делается для того, чтобы мы играли лучше. Но в футбольном плане в сезон столетия у нас ничего не получилось. Особенно на фоне прошлого сезона. Такого быть не должно. Почему-то у нас каждый год вторая часть чемпионата получается хуже первой.

Тот сезон (2021/2022. — Прим. «Чемпионата») был очень ярким, пусть и со смазанной концовкой. Когда мы стали бронзовыми призёрами, мы были очень расстроены, ведь могли и серебро взять, и Кубок завоевать. В какой-то момент вообще думали о борьбе за титул, потому что отрыв от «Зенита» перед зимней паузой был не такой большой. Конечно, весной 2022 года многое изменилось, легионеры, а потом и тренерский штаб уехали. Мы нуждались в новых качественных иностранцах и тренере, который сможет управлять командой. Получилось так, что к началу сезона-2022/2023 мы подошли с новой командой, в этот тоже входим с новым тренером. Я максималист, всегда думаю о том, что и почему не получилось, в том числе у меня. Что я мог сделать, чтобы наша команда выступила успешнее?

У нас достаточно молодая команда, опытных игроков мало: я, Смолов и Паршивлюк. Мы стараемся брать на себя больше ответственности, подсказывать ребятам. Но в прошедшем сезоне от нас в этом плане нужно было ещё больше усилий, чтобы все в команде были более сплочёнными и в то же время требовательными к себе. Нам всем не хватило ответственности на тренировках, ответственности за работу, за концентрацию, за самоотдачу на поле. Понятно, что не бывает одной причины. Весь наш клуб несёт ответственность за результат», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.