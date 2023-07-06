Чанов: много людей будут расценивать переход Фернандеса в «Зенит» как предательство

Бывший вратарь ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о возможном переходе российского защитника Марио Фернандеса в «Зенит». Ранее появилась информация, согласно которой армейцы уже не владеют правами на игрока. Слухи отправляют защитника в «Зенит». Отмечается, что Фернандес может заключить двухлетнее соглашение с санкт-петербургским клубом с зарплатой € 2,5 млн в год.

«Как воспринимаю переход Фернандеса в «Зенит»? Это не очень хорошо для болельщиков. Да даже для меня это не очень. Это некрасиво! Уж не знаю, что ему предложили, понятно, что и зарплатой перекрыли, и ещё чем-то. Не хотелось бы этого перехода. Мы уже привыкли, что Марио — это наш [ЦСКА] Марио. Могу сказать сразу, что расстройство есть.

Предательство ли это со стороны Фернандеса? Думаю, не на сто процентов, но большая группа людей будет расценивать это именно так. ЦСКА в своё время пошёл навстречу Марио и позволил уйти бесплатно? Я про это и говорю. Я стараюсь смягчить. Это очень обидно. Что эта ситуация говорит о человеческих качествах футболиста? Мы не знаем всех мелочей, поэтому не могу всё высказать. Но обидно, однозначно», — цитирует Чанова Legalbet.