Отец Кудряшова: Евсеев был настоящим бойцом на поле, Фёдор ему в этом не уступает

Василий Кудряшов, отец защитника Фёдора Кудряшова, прокомментировал переход футболиста в воронежский «Факел».

«Очень рад, что Фёдор продолжит карьеру. Факт подписания контракта говорит о том, что он готов внутренне, травмы его больше не беспокоят, они в прошлом. Надеемся, что он впишется в команду и принесёт «Факелу» пользу.

Переговоры прошли очень быстро? Каждый футболист ищет варианты, если он чувствует, что в нём не нуждаются. Примерно с весны стало понятно, что «Антальяспор» не будет продлевать контракт с Фёдором, и он с помощью собственных связей и агентов стал искать место для продолжения карьеры. Рад, что такой клуб нашёлся. В «Факеле» работают ребята, с которыми он играл в «Спартаке» и сборной.

Вариант с воронежским клубом возник ещё весной? Я в такие тонкости не посвящён, но не исключаю. Я говорил с Фёдором, он делился нюансами о продолжении карьеры: варианты, особенности, специфика, обстоятельства. Но об оформленном варианте ничего не говорил, пока не состоится сам факт перехода.

Сыграл ли Евсеев роль в переходе? Евсеев сам был настоящим бойцом на поле, Фёдор ему в этом не уступает. Может быть, факт такой личности и сыграл свою роль. Думаю, что Вадим поддержал такую кандидатуру, тем более что так быстро обо всём договорились», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».